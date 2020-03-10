銀湖‧天峰連沽兩伙特色戶　呎價最高逾2.1萬

而3座63及65樓F室，實用面積1,206方呎，平台及天台分別976與59方呎，享內園景，成交價2,413.8萬元，呎價約20,015元。項目於5天內錄3宗特色戶交投，合共套現逾8,200萬元。

同系粉嶺囍逸亦以招標形式售出1伙特色戶，單位為2座25樓D室，實用面積741方呎，天台517方呎，平台則為86方呎，以1,220萬元售出，呎價約16,464元。項目僅餘最後1伙特色戶待售。

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