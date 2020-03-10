銀湖‧天峰連沽兩伙特色戶 呎價最高逾2.1萬
2020年03月10日 19:04
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新盤特色戶備受追捧。信和置業(00083)旗下馬鞍山銀湖‧天峰，剛連沽兩伙特色戶，其中 8座67及68樓C室，實用面積1,671方呎，平台及天台面積分別805與61方呎，單位享海景，成交價3,510萬港元，呎價約21,005元，創項目一手歷來最高紀錄。
而3座63及65樓F室，實用面積1,206方呎，平台及天台分別976與59方呎，享內園景，成交價2,413.8萬元，呎價約20,015元。項目於5天內錄3宗特色戶交投，合共套現逾8,200萬元。
同系粉嶺囍逸亦以招標形式售出1伙特色戶，單位為2座25樓D室，實用面積741方呎，天台517方呎，平台則為86方呎，以1,220萬元售出，呎價約16,464元。項目僅餘最後1伙特色戶待售。
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