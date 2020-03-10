越秀：今年銷售目標802億人幣 復工率已達八成
2020年03月10日 19:06
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中國內地房地產商越秀地產(00123)董事長林昭遠在電話會議上表示，考慮到疫情及環境等的不確定性，將今年銷售目標定在802億元人民幣(下同)，但集團除了湖北地區，其他地區均重新開放，亦有利用線上線下進行銷售，目前項目復工率已達八成。
他又提到，全年可售貨值約為1,461億元，大灣區佔其中約六成，尚未包括上半年新購買、預期年底可轉化的可售資源。另外，今年買地預算方面為300億元。
越秀去年引入廣州地鐵成為第二大股東，林氏指，「軌道+交通」成為主要發展模式之一，會積極加強與股東方的聯繫，一旦有比較合適跟明確合作將作公告。
至於會否分拆物業服務，他指，目前仍在研究，如有結果會按上市規則向投資者披露。
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