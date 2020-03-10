越秀：今年銷售目標802億人幣 復工率已達八成

他又提到，全年可售貨值約為1,461億元，大灣區佔其中約六成，尚未包括上半年新購買、預期年底可轉化的可售資源。另外，今年買地預算方面為300億元。

越秀去年引入廣州地鐵成為第二大股東，林氏指，「軌道+交通」成為主要發展模式之一，會積極加強與股東方的聯繫，一旦有比較合適跟明確合作將作公告。

至於會否分拆物業服務，他指，目前仍在研究，如有結果會按上市規則向投資者披露。

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