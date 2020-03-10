【別望油價大戰快完】沙特、俄、美為爭霸　最少打3個月

外國傳媒報道，沙特阿拉伯繼上周六(7日)後，周二(10日)再將「石油價格戰」升級，表示4月起每天向市場供油1,230萬桶，創紀錄新高！有分析認為，這場價格戰已陷入前所未見的處境，是沙特、俄羅斯，以及美國「3強」的「膽小鬼遊戲」，看看誰撐得久。

JBC Energy Group董事長Johannes Benigni表示，在短時間內市場經歷了疫情對原油需求的震撼，現在又面對產油國的供應震撼。「我們正見證歷史，這可說是石油世界大戰。事情並非人們所說的沙特對俄羅斯，而是俄羅斯真正針對的是美國頁岩油。」

S&P Global Platts全球分析部門主管Chris Midgley指出，市場正看看3大產油國誰能撐得久，低油價將考驗沙特財政收支，但該國享有低廉的原油成本和低負債，可靠外匯存底承受痛苦。俄羅斯當局則可能放手讓盧布貶值或設法救經濟。美國頁岩油受到的打擊最大，他們不太可能快速調整生產，因大部分計劃早就排好了，某些使用複雜避險策略的生產商，可能遭遇各種困難。

Macro-Advisory合夥人Chris Weafer則認為，俄國有彈性的匯率政策，沙特貨幣則與美元掛鈎，反映俄羅斯不太可能率先投降，至少能撐3至6個月。沙、俄兩國真正的目標可能是少數美國頁岩油商。

ADS Investment Solutions主管Ryan Lemand更稱，波斯灣阿拉伯國家合作委員會擁有可觀的外匯存底，中東國家面對低油價享有競爭優勢，可以撐個1至2年，反而俄羅斯沒有辦法撐這麼久。

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