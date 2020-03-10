著名大鱷巴斯：不急於撈貨　料冧市持續一個月

外國傳媒報道，對沖基金大佬、曾在2008年金融危機大賺而名聲大噪，近年多番揚言沽空港元及人民幣的巴斯(Kyle Bass)表示，雖然美股近日大幅下挫，但不會急於撈底，估計距離疫情拖累股市的情況要再等大約1個月才見頂。

因此，他暫時不沽也不買，目前的大冧市與15至20年前的崩潰差不多。

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