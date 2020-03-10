滙控委任前花旗高管為獨立非執行董事

傅偉思曾任花旗集團總裁，他於1985年加入花旗前身企業之一的所羅門兄弟公司(Salomon Brothers)，開展其證券交易事業。離職花旗集團前，傅偉思為該集團機構客戶部總裁及行政總裁，此前曾擔任證券及銀行業務部行政總裁及環球市場業務主管。

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