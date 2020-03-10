油價恐萬劫不復！沙特擬破紀錄增產後　俄羅斯這樣回應...

環球金融市場周二(10日)大反彈，道指期貨急漲逾千點，投資者似乎都忘記了「主戰場」仍烽火燎原。全球最大油企、沙特國家石油公司沙特阿美表示，4月供應量將達到每日1,230萬桶，俄羅斯有最新回應。

俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)表示，俄羅斯有能力將日產量提高每日50萬桶，這將使該國的原油日產量達到創紀錄的1,180萬桶；又稱俄羅斯石油市場仍然保持競爭力，即使以目前的價格水平也是如此，周一油價下跌是沙特阿美宣布降低油價的結果。

不過，諾瓦克的說話仍留有一線，他表示，不排除俄羅斯與石油輸出國組織(OPEC)採取聯合措施來穩定市場，油組與盟國(OPEC+)合作的大門並未關閉，下一次OPEC+會議計劃在5至6月召開。

然而，沙特能源部長阿齊茲回應稱，如果沒有就如何解決疫情對石油需求及價格產生的衝擊達成共識，就沒有必要在5至6月舉行OPEC+會議。

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