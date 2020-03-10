新盤UPDATES：大型項目開售帶動一手交投

新盤認購反應踴躍，發展商推盤態度亦轉趨積極，連續兩周有大型項目排隊開售，帶動整體一手交投量漸見增加。

●OCEAN MARINI加推60伙 平均呎價近1.57萬元

發展商積極加推單位應市。會德豐地產常務董事黃光耀表示，將軍澳日出康城OCEAN MARINI，周二(10日)加推60伙的價單，間隔兩房至四房，實用面積由459至1,062方呎，扣除最高折扣後，折實平均呎價15,698港元。

而整批單位折實售價由661.1萬至1,765.8萬元，仍屬原價加推。該盤落實本周六開售208伙，本周五下午5時截止接受認購。

他又稱，樓盤暫已推出價單的262伙，折實平均呎價15,156元，市值約22.4億元。而項目50樓以上部分四房大戶傾向招標形式發售。

●愛海頌推出價值9.8萬足金優惠吸客

為回饋買家，推出「幸福金元寶」優惠，3月14日起首5名指定單位買家，可獲贈逾5両重足金金元寶，每名價值9.8萬元。配合市況回暖，第5座30個單位將加價2%，本周六(14日)起生效。

●銀湖‧天峰連沽兩伙特色 呎價最高逾2.1萬

新盤特色戶備受追捧。信和置業（00083）旗下馬鞍山銀湖‧天峰，剛連沽兩伙特色戶，其中 8座67及68樓C室，實用面積1,671方呎，平台及天台面積分別805與61方呎，單位享海景，成交價3,510萬元，呎價約21,005元，創項目一手歷來最高紀錄。

而3座63及65樓F室，實用面積1,206方呎，平台及天台分別976與59方呎，享內園景，成交價2,413.8萬元，呎價約20,015元。項目於5天內錄3宗特色戶交投，合共套現逾8,200萬元。

同系粉嶺囍逸亦以招標形式售出1伙特色戶，單位為2座25樓D室，實用面積741方呎，天台517方呎，平台則為86方呎，以1,220萬元售出，呎價約16,464元。項目僅餘最後1伙特色戶待售。

●澐灃頂層複式戶成交呎價近3萬元

據一手銷售資訊網資料，永泰地產（00369）旗下沙田九肚澐灃，售出5座5及6樓複式A單位，實用面積2,172方呎，平台與天台面積409及691方呎，以6,480萬元獲承接，呎價29,834元。

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