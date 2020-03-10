1年天與地！新葵興花園累劈123萬沽　低銀行估值3%

中原許偉業表示，葵涌區二手交投暢旺，主要屋苑3月至今共錄約14宗買賣。業主肯減價，激發買家入市動力，其中新葵興花園C座高層7室，實用面積570方呎，三房間隔，去年3月放盤，開價918萬港元，其後隨市況回調，數度減價，最新叫價降至820萬元，近日有區內家庭還價洽購，終以795萬元成交，呎價13,947元。放盤1年，累減123萬元或13%沽出，做價較銀行估價約820萬元為低。

許氏指，買家為區內租客，因政府早前放寬首置人士的按揭成數，800萬以下物業可做9成按揭，因此燃起其買樓意欲，無懼疫情及股市波動入市。原業主則於1983年8月41.919萬元一手購入，持貨近37年，帳面大幅獲利753.081萬元或18倍。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626