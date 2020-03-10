新股專輯：諾誠健華招股入場費約9040元

該公司是次發售2.50324億股新股，集資最多22.4億元，所得約50.0%將用作核心藥物奧布替尼在中國及美國進行臨床試驗、商業化等工作提供資金；約25.0將用作為兩個臨床階段候選產品ICP-192和ICP-105臨床試驗、商業化提供資金；約15.0%為公司管線中的六種IND(臨床研究用新藥上市申請)準備階段的候選藥物研發提供資金；及約10.0%用作公司的營運資金及一般企業用途。

諾誠健華醫藥為中國生物製藥公司，主要研發用於治療癌症及自身免疫性疾病的分子靶向藥物，目前有1種處於註冊性試驗階段候選藥物、2種處於一或二期試驗階段候選藥物及6種處於IND準備階段候選藥物。

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