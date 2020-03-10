新股專輯：諾誠健華招股入場費約9040元
2020年03月10日 20:45
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尚未有盈利或收入生物科技企業諾誠健華(09969)周三(11日)起至下周一(16日)招股，每股招股價介乎8.18至8.95港元，一手1,000股，入場費9,040.19元，預期本月23日首掛。摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。
該公司是次發售2.50324億股新股，集資最多22.4億元，所得約50.0%將用作核心藥物奧布替尼在中國及美國進行臨床試驗、商業化等工作提供資金；約25.0將用作為兩個臨床階段候選產品ICP-192和ICP-105臨床試驗、商業化提供資金；約15.0%為公司管線中的六種IND(臨床研究用新藥上市申請)準備階段的候選藥物研發提供資金；及約10.0%用作公司的營運資金及一般企業用途。
諾誠健華醫藥為中國生物製藥公司，主要研發用於治療癌症及自身免疫性疾病的分子靶向藥物，目前有1種處於註冊性試驗階段候選藥物、2種處於一或二期試驗階段候選藥物及6種處於IND準備階段候選藥物。
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