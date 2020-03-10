華電福新2月發電量增7%
2020年03月10日 20:49
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華電福新(00816)公布，2月完成總發電量3,087,795兆瓦時，按年增加7.1%。其中，風電發電量1,365,575兆瓦時，按年增加10.7%；太陽能發電量124,180兆瓦時，按年增加18.2%；水電發電量439,382兆瓦時，按年增加4%；煤電發電量916,614兆瓦時，按年降低2.9%；天然氣(分布式)發電量230,318兆瓦時，按年增加40.1%；其他清潔能源發電量11,723兆瓦時，按年降低6.6%。
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