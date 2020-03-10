業主怕股災！雅濤居劈價沽　兩個月較高位平17萬

環球股市動盪，二手業主心慌，即時劈價走貨。美聯陳少鴻稱，馬鞍山雅濤居1座高層F室，實用面積482方呎，兩房間隔，開價730萬元。股市大跌後業主睇淡後市，減價至693萬元，獲上車客購入，呎價14,378元。據了解，同座樓層較低的同室單位，1月份做價達710萬元，期內樓價跌約2.4%。

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