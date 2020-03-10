樓價UPDATES：業主持貨四年半　蝕賣東涌東環

樓市再現蝕讓成交，東涌東環一個三房套房單位以762萬元售出，原業主止蝕離場，持貨四年半帳面虧損約5.3萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨40座低層3室，實用面積645方呎，三房間隔，去年5月以約1,228萬元放盤，累減238萬元，以約990萬元易手，實用呎價15,349元。

●小西灣藍灣半島2座低層D室，實用面積596方呎，兩房間隔，成交月租2.4萬元，實用呎租40.3元。

●鰂魚涌康怡花園P座高層16室，實用面積490方呎，兩房則王間隔，一月放盤叫價980萬元，最後以939萬元易手，實用呎價19,163元。

●北角富澤花園富達閣中層E室，實用面積645方呎，三房套房間隔，成交價1,100萬元，實用呎價17,054元。

●灣仔灣景中心大廈C座低層7室，實用面積357方呎，兩房間隔，以715萬元易手，實用呎價20028元。張永泉指，原業主於1989年以74萬元買入單位，持貨31年，帳面獲利641萬元，單位升值8.7倍。

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九龍區

●奧運站浪澄灣6座高層C室，實用面積549方呎，兩房間隔，去年12月初放盤，減價55萬元或約4.9%，以1,065萬元沽出，實用呎價19,399元。

●長沙灣四小龍屋苑本月已錄15宗成交，其中昇悅居佔5宗，屋苑3座低層H室，實用面積491方呎，兩房間隔，上月底叫價850萬元，減至833萬元成交，實用呎價16,965元。

●土瓜灣傲雲峰1座中層G室，實用面積522方呎，兩房間隔，單位早於2018年11月放盤，原開價1,080萬元，累減210萬元或約19.4%，以870萬元沽出，實用呎價16,667元。

●將軍澳海翩滙6座低層J室，實用面積521方呎，兩房間隔，以860萬元成交，實用呎價16,507元。原業主2016年9月以598萬元入市，現轉手帳面獲利262萬元。

●將軍澳首都3座高層LD室，實用面積705方呎，三房連套房間隔，減價80萬元或約8%，以890萬元售出，實用呎價12,624元。

●九龍灣德福花園G座高層13室，實用面積517方呎，兩房間隔，叫價785萬元，調減至778萬元成交，實用呎價15,048元。

●紅磡黃埔花園12期2座中層D室，實用面積797方呎，三房套房間隔，1月放盤開價1,380萬元，減至1,335萬元成交，實用呎價16,750元。

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新界區

●粉嶺牽晴間3月暫錄4宗成交，最新錄1座低層E室，實用面積385方呎，兩房間隔，以529萬元售出，實用呎價13,740元。

●馬鞍山迎海2座中層C室，實用面積546方呎，一房間隔，以815萬元連租約沽出，實用呎價14,927元。屋苑現時有210個單位放售，最低入場價由770萬元起。

●東涌區本月暫錄約30宗成交，東環佔4宗，屋苑1A座中層2室，實用面積645方呎，三房套房間隔，以762萬元售出，實用呎價11,814元。原業主2015年9月以767.3萬元一手買入單位，現轉手帳面微蝕5.3萬元。

●東涌昇薈10座中層C室，實用面積445方呎，一房間隔，放盤兩星期，減價30萬元以620萬元成交，實用呎價13,933元。

●荃灣中心19座高層A室，實用面積374方呎，兩房間隔，原叫價568萬元，最後以548萬元成交，實用呎價14,652元，創屋苑半年新高價。屋苑本月已錄15宗成交，平均實用呎價13,341元。

●荃灣麗城花園3期3座低層F室，實用面積742方呎，三房套房間隔，放盤兩日即以865萬元易手，實用呎價11,658元。

●馬灣珀麗灣本月已暫錄10宗成交，兩房單位佔8宗，包括1座中層G室，實用面積532方呎，兩房間隔，成交價660萬元，實用呎價12,406元。

●青衣曉峰園6座高層D室，實用面積790方呎，三房連套房間隔，減價50萬元，以1,000萬元成交，實用呎價12,658元。

●沙田河畔花園A座中層5室，實用面積269方呎，一房間隔，以448萬元易手，實用呎價16,,654元。原業主2016年以310萬元購入單位，是次沽出帳面獲利138萬元，升值約44.5%。

●天水圍嘉湖山莊4座高層E室，實用面積441方呎，兩房間隔，成交價489.5萬元，實用呎價11,100元。

●元朗區本月已錄約63宗二手成交，其中YOHO Town第7座高層C室，實用面積463方呎，兩房間隔，叫價688萬元，減價18萬元，以670萬元沽出，實用呎價14,471元。

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