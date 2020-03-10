憧憬華府出招振興經濟　道指絕地反彈839點

包括美國在內的多國準備推出更多財政措施刺激經濟，以應對新冠肺炎帶來的衝擊，消息帶動日前大冧的美股周二出現絕地反彈。道指早段勁升839點，報24,690點。納指大漲236點，報8,187點，標指亦急升84點，至2,830點。

港股期指夜市曾升至25,700水平，目前升約161點，報25,610點，高水217點。

Miller Tabak股市策略員Matt Maley表示，雖然要有更多華府財政刺激措施詳情，才可確定股市升勢能否持續，但相信暫時至少可令市場穩定下來。

花旗發表報告，指受疫情及油價急跌拖累，全球企業盈利今年將倒退10%，並有進一步向下風險。

公司消息方面，達美航空表示，因應疫情嚴重影響收入及機票預訂，撤銷截至3月止季度及全年業績指引。達美股價早段報45.11美元，升3.70%。

油價反彈帶頁岩油股份回升，西方石油(Occidental)及Apache分別升10%及12%。

美股周一(9日)再現「血色星期一」，其中，標指大跌7.6%，創2008年金融海嘯以來最大跌幅，若以史為鑑，之後會如何呢？

後市方面，專門研究歷史數據的金融機構Bespoke Investment Group發表數據顯示，自1952年以來，周一是第11次出現暴跌幅度逾5%的「血色星期一」，好消息是往績證明，在大跌過後，周二「100%」見到大幅反彈。剛好美國總統特朗普表現周二(10日)會公布大規模救市計劃，相信歷史有望重演。

平均來看，過去10次當周一下跌逾5%後，翌日「全部」都是升市，平均反彈達4.2%，之後一周反彈幅度達5.07%，惟值得留意的是，由於「翌日」已佔據相當大的升幅比例，故之後一周通常僅能保持平穩，要在6個月後，平均升幅才明顯地高達12.75%。換言之，投資者直至2020年底都難見「大時代」了。

無論如何，美股周一(3月9日)已締造了歷史性股災時刻，因為紐交所觸發了「停市機制」，程度猶如1987年10月19日和1929年10月28日這兩天。

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