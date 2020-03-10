高盛：全球股市見底前　熊市會持續9個月

周二環球資產市場現反彈，但不代表「一天都光晒」！大行高盛的策略師們預計，在迎來真正的反彈之前，全球股市需從高峰水平下跌20至25%，更會持續9個月。受累於新冠肺炎及石油價格戰，截至周一(9日)MSCI全球指數較2月紀錄高位下跌了18%。

Peter Oppenheimer和Sharon Bell等高盛策略師在3月9日美股收市後的報告中表示：「在現階段，我們認為總體上仍然更傾向於這是一個事件驅動的熊市，這表明股市將迅速反彈，但要從一個更低的水平展開。」

該行指出，一次性衝擊所引發的熊市要比金融泡沫、經濟原因(例如利率上升)等結構性失衡所引起的熊市溫和，並且持續時間更短，事件驅動的熊市在不引發經濟衰退的情況下，平均持續時間為9個月。

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