中海油「染綠」！傳注入天然氣接收站及電力業務

不過，消息指，上述計劃是「集團層面的戰略」，而且早在前一任董事長楊華執掌中海油集團期間已經開始研究，原因是注入中下游燃氣相關業務可以讓作為集團旗艦的中海油看起來更加「綠色」，與法國道達爾和荷蘭蜆殼石油等跨國巨型油企看齊，迎合資本市場愈益重視環保的口味。

此外，曾長年擔任中石油高層的汪東進去年接掌中海油集團後，據報正聚焦整合系內公司的業務。

不過，中海油集團據報有意注入的「中海石油氣電集團有限責任公司」去年業績不善，據報錄得超過10年最大的的虧損，原因是內地天然氣需求增長放緩，導致門站售價低過該公司對外簽訂的液化天然氣（LNG）長期供應合約價格，因而招致交易虧損。

外電指出，中海石油氣電是中國最大的LNG買家，經營10個和準備建造3個LNG接收碼頭，並有7個位於中國海岸的燃氣發電站。

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