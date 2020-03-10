五龍電動車暫停曹忠董事職務 展開法律行動
2020年03月10日 22:49
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五龍電動車(00729)公布，經對山證配售進行調查並諮詢法律意見後，董事會獲悉曹忠一直與金港集團投資、趙近宏、田宇澤及山證配售之其他承配人合謀故意作出曹忠知道為虛假之聲明誤導董事會，以促使趙近宏通過山證配售下配發2.8億股股份而直接或間接成為公司之單一最大股東。
此外，曹忠不願與其他董事會成員合作，從而阻止對彼之內部調查，其透過對金港及趙近宏配發不當配售股份之方式以尋求重新獲得對集團事務的實際控制權。曹忠亦未就董事會之調查與其合作及沒有對董事會的查詢作出回覆。
經考慮山證配售前後發生的事件，及在取得公司法律顧問的意見後，董事會決議議暫停曹忠擔任公司執行董事的職務，即時生效。董事會已指示公司的法律顧問對曹忠、金港、趙近宏、田宇澤及承配人採取法律行動以尋求補償。
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