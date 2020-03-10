【財經評論】香港衰退鏈惡化　盡快撤辣挽信心

今年以來，香港經濟景氣急速下滑，「吉舖」湧現、減薪裁員之聲不絕於耳。有最新調查更顯示，反映香港僱主招聘意欲的就業展望指數跌至十年新低，亞太區「包尾」。好明顯，本土經濟正陷入資本投資萎縮─就業市場惡化─消費意欲不振─經濟規模收縮的惡性「衰退鏈」。港府當務之急，是要設法保持內部需求和就業市場穩定，而為樓市撤辣就能穩住大局，否則狂瀾一到，欲救無援！

企業的投資信心，向來是反映經濟景氣的溫度計，如今迅速急凍，再加上農曆新年以來旅遊、酒店、零售及餐飲行業景氣跌入低谷，幾可肯定未來數月失業率會再度攀升，消費將持續下滑，就是上述提到的「衰退鏈」惡性循環。這顯然是路人皆懂的道理，官員們就算扮盲，內裏也應心知肚明。

事實上，香港經濟自去年第三季正式宣告陷入衰退後，如無意外，接下來的兩季，即去年第四季及今年首季境況只會更差，目前企業的悲觀取態蔓延至第二季，在在反映形勢嚴峻！畢竟市場是現實的，商業利益不是社福機構，絕不能講同情、博眼淚，經濟轉壞就是意味着勞工失業驟增、市民收入繼續萎縮將接踵而至。只要就業市場惡化，到頭來終會加重政府財政負擔，皆因要救濟的人口增加，勢必加重財赤壓力，試問財政儲備可以豪花多久？一向傲視全球的信貸評級和港元貨幣穩定基礎，又怎樣維持？

更令人擔心的是，觀乎近期歐美經濟受疫情影響擴大，加上由沙特阿拉伯及俄羅斯發動的地緣政治風險升溫，令油價大幅滑落、股債兩市表現瘋狂震盪，全球投資無樂土，意味香港金融業的基礎都開始受到外部市場劇烈震盪而動搖，其他諸如貿易物流、旅遊零售經已被貿易戰、社會動盪，以及疫情連環衝擊而深陷頹勢，僅餘的中流砥柱地產業，正是經濟景氣的「定海神針」，港府撤辣實何須猶豫？

如今市場都在憧憬各大央行減息、政府大刀闊斧救市，正無所不用其極穩住經濟，此刻港府更須主動採取有力措施，自強自保，提振民生。君不見歐洲積弱、日本低迷，與多年失業高企而令樓價低迷有莫大關係！既然企業投資信心響警，若等到失業率飆至5%以上，置業意欲嚴重低落，港府才後知後覺鬆綁樓市，只怕屆時撤辣都難以推倒「衰退鏈」，伴隨的必然是破產與壞帳劇增，以「日本式」資產泡沫爆裂、繼而步入長期低迷的爛局，大概要在香港出現。

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