九倉在業績報告更發出預警，直言今年第1季生意大勢已去，即使市場迅速回復正常，第2季恐難大幅改善；又預料今年底前情況未能回穩。九倉股價於周二(10日)下午業績公布後跌勢加劇，全日收跌3.02%至15.4元。

主席兼常務董事吳天海在業績會上表示，今年首兩個月內地銷售按年跌逾一半；旗下內地地盤的工人未完全復工，直言進度不理想。惟幸集團資金穩健，不急於賣樓。

回顧去年度業績，九倉投資物業收入按年升14.05%至40.9億元；發展物業收入大跌45.37%至70.54億元；酒店分部收入升14.47%至5.3億元；物流分部收入跌0.72%至25.97億元。

對於去年基礎淨盈利大減近六成，吳解釋，主要因為內地地方政府嚴限售樓價格，公司需為內地發展物業之可變現淨值產生的減值虧損，而作出37.9億元撥備。

業績報告又指，新冠肺炎疫情爆發，全國採取防控措施，發展物業的銷售及興建大規模陷入近乎停頓。政府指示臨時關閉物業，再加上公司給予租戶租金紓緩措施，損害投資物業表現。酒店入住率下降至個位數，收入按年驟降98%。華南生產基地尚未全線復產，遠遠未及帶動貨運流量。

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