九倉基礎盈利挫六成
2020年03月11日 00:10
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九龍倉集團(00004)去年度業績大幅遜預期，股東應佔盈利按年倒退48.87%至33.86億元，基礎淨盈利減少58.37%至27.1億元，顯著低於市場預期下限的60.5億元，主要是因為內地政府嚴限售樓價格，期內集團須為內地土地儲備作出撥備。儘管九倉宣派第二次中期息每股0.075元，但按年大減逾八成。
九倉在業績報告更發出預警，直言今年第1季生意大勢已去，即使市場迅速回復正常，第2季恐難大幅改善；又預料今年底前情況未能回穩。九倉股價於周二(10日)下午業績公布後跌勢加劇，全日收跌3.02%至15.4元。
主席兼常務董事吳天海在業績會上表示，今年首兩個月內地銷售按年跌逾一半；旗下內地地盤的工人未完全復工，直言進度不理想。惟幸集團資金穩健，不急於賣樓。
回顧去年度業績，九倉投資物業收入按年升14.05%至40.9億元；發展物業收入大跌45.37%至70.54億元；酒店分部收入升14.47%至5.3億元；物流分部收入跌0.72%至25.97億元。
對於去年基礎淨盈利大減近六成，吳解釋，主要因為內地地方政府嚴限售樓價格，公司需為內地發展物業之可變現淨值產生的減值虧損，而作出37.9億元撥備。
業績報告又指，新冠肺炎疫情爆發，全國採取防控措施，發展物業的銷售及興建大規模陷入近乎停頓。政府指示臨時關閉物業，再加上公司給予租戶租金紓緩措施，損害投資物業表現。酒店入住率下降至個位數，收入按年驟降98%。華南生產基地尚未全線復產，遠遠未及帶動貨運流量。
被問到母公司會德豐(00020)進行私有化，系內公司會如何重組，他坦言公司與母企業務重叠由來已久，「將來都可能係咁，見唔到有衝突」，亦無必要趁此機會來將資產重新分配，要做「隨時都可以」。至於一旦母企私有化成功，他個人是否要退任現在的職位，吳笑稱：「暫時未收到大信封」。
摩根大通直言，九倉全年股息大減令市場失望，亦反映公司看淡今年業務前景。中民證券(香港)研究部董事黃偉豪亦說，九倉系今年重組，或為九倉增添不穩定因素，且若會德豐私有化成功，將會實物分派九倉和九倉置業(01997)股份，街貨增勢令沽壓上升，投資者短期內不宜「撈底」。
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