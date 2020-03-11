東方日報B2：全球急救經濟　股市亢奮

憧憬各國準備推出財政措施刺激經濟，以應對新冠肺炎疫情帶來的衝擊，經歷「黑色星期一」的環球股市周二暫時喘穩。美股道指早段反彈945點，報24,796點，納指大漲298點，報8,249點，標指亦急升101點，至2,848點。

繼美國總統特朗普上周五簽署83億美元開支法案後，華府據報正進一步計劃降低入息稅及推出其他財務寬免措施，白宮首席經濟顧問庫德洛及財長姆紐欽正就潛在方案與國會議員接觸。Miller Tabak股市策略員Matt Maley表示，雖然要有更多財政刺激措施詳情，才可確定股市升勢能否持續，但相信暫時至少可令市場穩定下來。

至於一直被指是守財奴的德國，日前公布涉額124億歐元投資計劃，援助受疫情影響的企業，財長紹爾茨承諾隨時準備盡一切行動，穩定經濟和保障就業，亦會確保企業具足夠流動性。而法國財長勒邁爾稱目前情況需要一個歐洲層面的方案，並預期會出現強而有力的聯合行動。受消息刺激，英、法及德國股市周二尾段分別反彈1.85%、1.53%及1.55%。而歐洲疫情最嚴峻的意大利，股市亦回升最多3.78%。

亞太股市則先挫後揚，日本日經指數早段曾挫4.1%，收市倒升0.85%，澳洲股市單日轉向更加明顯，一度瀉最多3.9%，險陷入技術性熊市，收市大幅飆升3.11%，為2016年以來最勁。澳洲總理莫里森周二形容今次疫情的影響超越金融海嘯，準備制訂大規模刺激經濟方案。同日，日本首相安倍晉三宣布推出4,300億日圓財務支持計劃，當局亦將提供1.6萬億日圓融資支援。

各國突然加快制訂財政刺激計劃，反映七大工業國(G7)上周電話會議後未有實際行動，加上外界質疑聯儲局減息效用，以及產油國近日爆發「價格戰」，加劇市場動盪。

周一環球市中，美股瀕臨熊市邊緣，道指曾瀉最多2,158點，史上最慘，標指更因瀉逾7%，自1997年來首次觸及停市機制，需暫停交易15分鐘，而俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數升穿62點，創2008年金融海嘯以來新高。

事實上，各界近日要求政府增加財政刺激措施的呼聲此起彼落。有「美股大好友」之稱的沃頓商學院教授西格爾在訪問中批評特朗普抗疫不力，需要更佳的領袖，推出財政刺激政策，配合聯儲局減息。

諾貝爾經濟獎得主席勒表示，聯儲局需要採取一些創造性及不一樣的方式，來應付今次危機，令外界覺得當局看來有更強的板斧。

鑑於貨幣政策的局限，全球兩大基金公司貝萊德及領航異口同聲認為不能單靠央行。貝萊德投資研究所指出，疫情引發的市需果斷的財政和幣策行動，來提振陷入困境的企業和家庭。領航首席經濟師Joe Davies亦指，當面臨嚴重經濟滑坡時，需求更平衡的政策來應對。

另方面，避險情緒降溫下，現貨金最多跌1.84%，至每安士1,649.48美元。渣打貴金屬分析員麥克納利表示，全球央行放鬆貨幣政策將成為金價下一輪上升的動力，而第二季平均金價預測為1,725美元。

他續稱，全球負孳息債券持續增加，亦很可能促使投資者繼續買金。瑞銀財富管理日前稱，歐洲央行採取重大行動及聯儲局再次減息，將是推動金價升上1,800美元的重要因素。

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