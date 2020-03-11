歐股收市受壓　銀行股普遍向上

歐洲股市收市下挫，英國富時100指數收報5,960點，跌5點或0.09%；法國CAC指數收報4,636點，跌71點或1.51%；德國DAX指數收報10,475點，跌149點或1.41%。

歐洲的新冠肺炎疫情日漸惡化，重災區意大利的染病人數突破9000大關，政府周一（9日）破天荒擴大北部的封城令至全境，限制全體6000萬名國民的出行，屬全球首例。截至周一，當地現時累計9172人染病及463人病死，死亡人數更佔中國以外地區的死者總數超過一半。

個股方面，醫療診斷公司Diasorin公布即將推出一項針對冠狀病毒的新測試，消息刺激該公司股價全日上漲3.37%。

銀行股普遍向上，德國商業銀行、法國興業銀行、法國巴黎銀行上揚介乎2%至3%。

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