紐約期金收挫近1%　結束3連升

環球金融市場急跌後稍為回穩，國際金價周二(10日)下挫，結束連續3日跌勢，紐約期金收報每安士1,660.3美元，跌15.4美元或0.9%。

GoldMining執行副主席Jeff Wright表示，相信金價於1,650美元水平整固不是壞事，指市場將更加傾向金價於1,600至1,700美元的區間交易，而不是恐慌性的買入。

美匯指數報96.16，升1.33%。

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