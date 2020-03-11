意大利總理：籲歐央行「不惜一切」地採取行動應對肺炎

外媒報道，意大利總理孔特與歐盟各國首腦和歐洲央行行長拉加德進行通話。孔特在通話中請求歐洲央行「不惜一切」地採取行動，希望歐盟各國表現出歐洲危機時期那樣的團結精神。

他並稱，歐元區現在需要一切形式的貨幣政策和財政政策，以應對新冠肺炎疫情，並幫助歐元區穩定經濟形勢。

歐洲央行即將在周四(12日)舉行貨幣政策會議，投資者預期將推出更多刺激性的貨幣政策來應對肺炎疫情。

另外，有報道引述意大利官員透露，該國政府正討論最高160億歐元的財政刺激空間，計劃將預算赤字對GDP(國內生產總值)的佔比提高至略低於3%，從而應對新冠肺炎疫情。

該官員指，意大利政府初始的財政刺激規模可能會較小，以留下空間推出更多刺激。

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