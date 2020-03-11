OPEC仍有意穩定油市　紐約期油收市急漲逾10%

國際油價於周一(9日)急挫近有所反彈，紐約期油周二(10日)收報每桶34.36美元，升3.23美元或10.38%；布蘭特期油收報每桶37.22美元，升2.86美元或8.32%。

產油國減產談判破裂之後，沙特阿拉伯和俄羅斯均有意增產，國際油價恐面臨「價格戰」。不過，據報道，石油輸出國組織(OPEC)及盟友(合稱OPEC+)仍有意開會討論穩定油市的措施。

俄羅斯能源部長Alexander Novak表示，不排除俄羅斯與OPEC採取聯合措施來穩定市場，OPEC+的合作大門並未關閉，下一次OPEC+會議計劃在5至6月召開。

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