美股收市：道指急漲1167點　憧憬特朗普出招救市

投資者憧憬美國總統特朗普推出刺激政策來應對新冠肺炎疫情，美國股市周二(10日)大幅反彈。

道指高開601點後表現反覆並一度倒跌，但至中後段回復升勢，並以近全日最高位收市，報25,018點，升1,167點或4.89%；標指收報2,882點，升135點或4.94%；納指收報8,344點，升393點或4.95%。

外媒引述白宮官員稱，特朗普向共和黨國會議員建議將今年內薪俸稅下降至零。另外，報道指白宮計劃對美國頁岩油行業提供聯邦協助，主要考慮到油價因為俄羅斯及沙特阿拉伯打「價格戰」而受到重挫。

頁岩油股份做好，西方石油收市升逾14%；Apache亦上漲近13%。郵輪股亦有反彈，皇家加勒比郵輪公司全日升7.04%；嘉年華郵輪公司則上揚逾一成。

後市方面，Miller Tabak股市策略員Matt Maley表示，雖然要有更多華府財政刺激措施詳情，才可確定股市升勢能否持續，但相信暫時至少可令市場穩定下來。

花旗發表報告，指受疫情及油價急跌拖累，全球企業盈利今年將倒退10%，並有進一步向下風險。

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