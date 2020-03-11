美財政部開會討論市場近況及肺炎疫情影響

美國財政部聲明指，財長姆紐欽召集總統特朗普的金融市場工作組，開會討論近期市場情況及活動。

參與會議的包括姆紐欽、聯儲局主席鮑威爾，以及其他金融監管主管，期間討論了緩和新冠肺炎疫情對市場美國經濟影響的最新情況。金融穩定監管委員會3月23日將開會討論相關的議題。

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