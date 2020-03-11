【專家點評】王昕媛：油價暴瀉衍生五種思考

近日油價暴跌，衍生出五點思考，第一，3月6日，石油輸出國組織(OPEC)和盟友產油國談判失敗，俄羅斯否決擴大減產，至每日150萬桶。其後，沙特宣稱增產每日1,000萬桶，變相懲罰俄羅斯。結果，3月9日油價暴跌，紐約期油日內錄得的跌幅超過32%。

回顧歷史，我們覺得俄羅斯今次不同意減產是有迹可尋。在2016年，俄羅斯和OPEC減產每日440萬桶，全球剩餘地區增加每日570萬桶，當時美國已經成為石油淨出口國，也就是說，2016年俄羅斯產量被削弱，而美國油企利益則獲得維護。

第二，OPEC核心成員國之間的博弈，我們認為分為兩個策略。第一是限產保價，但是不利OPEC，因為限產會增加替代能源供給，會降低長期石油定價權。第二是增產降價策略。以目前成本來看，OPEC最低為每桶15至20美元，而頁岩油在每桶30美元，因此，OPEC是有減價空間。但這是「殺敵一千，自損八百」，並非上策。

第三，也是一種存在的主流陰謀論，我們不提倡陰謀論。根據非公開數據，沙特主權基金有3萬億至5萬億美元資產，通過沽空原油期貨，然後宣布增產，進而導致跌價，迫使俄羅斯減產，再宣布達到減產目標。

險資投資經理 王昕媛（作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458）

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626