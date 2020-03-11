【股市估市】陳錦興：南方航空短線值博率高

早前，內地宣布免徵民航企業繳納的民航發展基金，估計南航可節省7.5億元人民幣的開支。此外，中央財政安排資金予中外航空企業，以支持其在疫情下的營運。同時，中央考慮採取現金注入及合併等措施，以紓緩因疫情爆發而陷入癱瘓的航空業。若行業加速合併，有利包括南航的龍頭企業。

金融市場最新焦點是美元轉弱及油價急跌，兩者均利好航空股。南航主打內地航線，而內地疫情逐漸受控，市場將憧憬航空交通回復正常，包括貨運及客運。故此，預期南航可在社會、經濟及出行活動回復正常中率先受惠。

南航現時處於歷史估值的低水平，短線催化因素是行業客貨運業務的逐步復甦，而市場續憧憬有利航空業的政策，短線具技術性反彈空間，建議於4.15元吸納，目標價為4.8元，止蝕位可定於3.8元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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