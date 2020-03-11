【專家點評】古勝：小米集團係咪時候博反彈？
2020年03月11日 07:30
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(Getty Images圖片)
近日環球股市跌到一仆一碌，要回升自然要有好藉口。於是，尋日(10日)市場就送來「東風」促成V形反彈，美國總統特朗普喺周一預告會推救市措施，而美聯儲下周亦有很大機會再減息。至於國家領導人往疫區視察，似乎預示國內疫情暫告一段落；皆利好市場信心，刺激環球股市普遍做好，港股走勢亦算峰迴路轉，高開245點後一度倒跌，觸及24,900點水平後即時V型反彈，最終收報25,392點。
老古始終認為，新冠肺炎疫情好難短期內完結，大家要有長期抗疫嘅準備，不過生活一樣要過，所以入市博反彈亦無不可，但切忌瞓身，短線上望26,000點，暫時以24,900點止蝕。
個股方面，不妨於熱炒股內尋寶。今年內地進入5G高速發展時代，大多數5G概念都見炒作，當中受惠包括小米集團(01810)。公司早前推出多款平價5G手機，受到市場熱捧，1月後旬一度升至14元，其後反覆向下形成降軌，目前股價低於50日線約12元水平，可吼回落至11元邊小注博入，短線上望降軌13元水平，若能配合成交上破，有望升穿早前14元高位。
東網財經專欄作者 古勝
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