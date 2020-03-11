【專家點評】古勝：小米集團係咪時候博反彈？

近日環球股市跌到一仆一碌，要回升自然要有好藉口。於是，尋日(10日)市場就送來「東風」促成V形反彈，美國總統特朗普喺周一預告會推救市措施，而美聯儲下周亦有很大機會再減息。至於國家領導人往疫區視察，似乎預示國內疫情暫告一段落；皆利好市場信心，刺激環球股市普遍做好，港股走勢亦算峰迴路轉，高開245點後一度倒跌，觸及24,900點水平後即時V型反彈，最終收報25,392點。

老古始終認為，新冠肺炎疫情好難短期內完結，大家要有長期抗疫嘅準備，不過生活一樣要過，所以入市博反彈亦無不可，但切忌瞓身，短線上望26,000點，暫時以24,900點止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626