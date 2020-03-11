【市前重點睇】金價回油價彈　道期挫近300點

美匯指數升至96.41，港匯高企7.7684，離岸人民幣(CNH)低見6.9653，美元兌日圓見105.17，歐元見1.1304，英鎊低企1.2903。金價回落至1,653美元。布油升上37.22美元，紐油重上34美元關。道指期貨跌近300點。

●美國財政部長姆紐欽召集總統特朗普的金融市場工作組，開會討論緩和新冠肺炎疫情對市場美國經濟影響的最新情況。

-高盛和摩根大通等華爾街高層受邀參加白宮周三(11日)的會議，討論新冠肺炎疫情。

-美國國會聯合經濟委員會指，國會將在下周研究應對疫情的經濟救濟方案。

●外媒引述白宮官員稱，特朗普向共和黨國會議員建議將今年薪俸稅下降至零。

●美國10年期國債孳息率升26.22點子，報0.803厘。

●港股ADR指數做好，按比例計算，收報25,587點，升195點或0.76%。

●即月恒生指數夜期收報25,494點，升45點，高水101點，成交63,467張。

●紐約期油收報每桶34.36美元，升3.23美元或10.38%；布蘭特期油收報每桶37.22美元，升2.86美元或8.32%。

-報道指白宮計劃對美國頁岩油行業提供聯邦協助，主要考慮到油價因為俄羅斯及沙特阿拉伯打「價格戰」而受到重挫。

●紐約期金收報每安士1,660.3美元，跌15.4美元或0.9%，結束連續3日升勢。

●意大利總理孔特與歐盟各國首腦和歐洲央行行長拉加德進行通話。孔特在通話中請求歐洲央行「不惜一切」地採取行動，希望歐盟各國表現出歐洲危機時期的團結精神。

-傳意大利在討論高達160億歐元的刺激措施。

●日本政府公布第二套一籃子緊急抗疫措施，將使金融支持總規模在已宣布的低息貸款基礎上，增加1.1萬億日圓，計劃中還包括4,308億日圓的開支措施。

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