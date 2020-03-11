【市前重點睇】金價回油價彈 道期挫近300點
2020年03月11日 07:49
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美匯指數升至96.41，港匯高企7.7684，離岸人民幣(CNH)低見6.9653，美元兌日圓見105.17，歐元見1.1304，英鎊低企1.2903。金價回落至1,653美元。布油升上37.22美元，紐油重上34美元關。道指期貨跌近300點。
●美國財政部長姆紐欽召集總統特朗普的金融市場工作組，開會討論緩和新冠肺炎疫情對市場美國經濟影響的最新情況。
-高盛和摩根大通等華爾街高層受邀參加白宮周三(11日)的會議，討論新冠肺炎疫情。
-美國國會聯合經濟委員會指，國會將在下周研究應對疫情的經濟救濟方案。
●道指高開601點後表現反覆並一度倒跌，但至中後段回復升勢，並以近全日最高位收市，報25,018點，升1,167點或4.89%；標指收報2,882點，升135點或4.94%；納指收報8,344點，升393點或4.95%。https://bit.ly/2TUouN1
●外媒引述白宮官員稱，特朗普向共和黨國會議員建議將今年薪俸稅下降至零。
●美國10年期國債孳息率升26.22點子，報0.803厘。
●港股ADR指數做好，按比例計算，收報25,587點，升195點或0.76%。
●即月恒生指數夜期收報25,494點，升45點，高水101點，成交63,467張。
●紐約期油收報每桶34.36美元，升3.23美元或10.38%；布蘭特期油收報每桶37.22美元，升2.86美元或8.32%。
-報道指白宮計劃對美國頁岩油行業提供聯邦協助，主要考慮到油價因為俄羅斯及沙特阿拉伯打「價格戰」而受到重挫。
●紐約期金收報每安士1,660.3美元，跌15.4美元或0.9%，結束連續3日升勢。
●英國富時100指數收報5,960點，跌5點或0.09%；法國CAC指數收報4,636點，跌71點或1.51%；德國DAX指數收報10,475點，跌149點或1.41%。https://bit.ly/3cHHnLX
●意大利總理孔特與歐盟各國首腦和歐洲央行行長拉加德進行通話。孔特在通話中請求歐洲央行「不惜一切」地採取行動，希望歐盟各國表現出歐洲危機時期的團結精神。
-傳意大利在討論高達160億歐元的刺激措施。
●日本政府公布第二套一籃子緊急抗疫措施，將使金融支持總規模在已宣布的低息貸款基礎上，增加1.1萬億日圓，計劃中還包括4,308億日圓的開支措施。
●全球急救經濟，股市亢奮。https://bit.ly/2QkdoQL
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