【輪商精選】摩根大通：引伸波幅高　炒輪要留意

環球股市飛高浪急，恒指波幅指數周初曾創四年新高。波幅指數急升，反映市場對股市波幅預期增加，輪場不論指數或個股的認股證，引伸波幅近日受帶動而趨升。而引伸波幅急升，對投資者持有的窩輪有何影響？

假設其他情況不變，引伸波幅上升，認購、認沽證理論價格均上升。舉例說，如投資者上周已進場持有恒指Call，當恒指周初跌至25,000點時，受引伸波幅上升影響，其Call輪實際跌幅或較理論為小，簡單而言，投資者雖看錯方向，但引伸波幅上升抵銷相關資產下跌影響。如持有恒指Put輪的話，則又「中方向」之餘，同時受惠於引伸波幅上升，Put輪的實際升幅較理論為大。

如想趁恒指於25,000點水平進場博反彈，引伸波幅處於相對高位又應用甚麼策略？

引伸波幅近日急升急跌，無疑增加了用窩輪部署的難度，此情況在上周便曾經出現。參考恒指波幅指數，上周曾由高位32點急速回落至22點水平。輪場認股證引伸波幅出現調整，若持有恒指Call輪，便與上文提及情況相反，引伸波幅下跌，但恒指於26,000點關口稍為反彈，升幅或不足以抵銷引伸波幅下跌影響，就會出現投資者所謂窩輪「不跟行」的情況。

由於引伸波幅的變化較難掌握，如投資者想部署撈貨，或可以收回風險較低的牛證應市，避免引伸波幅的考慮。如部署恒指反彈，可參考恒指牛證57745，收回價24,000點；淡倉可留意恒指熊證60586，收回價26,200點，為市場上較貼價的選擇。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

無抵押結構性產品

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