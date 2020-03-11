【股民熱話】面對瘟疫　股災都變得平常？兩大重要啟示…

新冠肺炎疫情襲全球，聯合國經濟學家估計，是次疫情可能令全球經濟今年蒸發高達2萬億美元，以國際貨幣基金組織2018年的全球國內生產總值(GDP)排名計，大概就相等於唔見咗5.5個香港的GDP，又或者1個意大利的GDP，遠較當年沙士對全球經濟造成的400億美元為高。

周一(9日)晚美股急挫，道指單日可以急挫逾兩千點。不過，也許港股周一經已跌咗千點，所以見到周二(10日)未見再大跌，反而收復周一的部分失地，恒指企在25,300點水平。對比起油市、美國債市和股市的震盪，港股的跌盪算是相對溫和，股友們見到港股表現，暫時定定神，又心思思想撈貨！

也許，面對瘟疫，命仔受威脅，冇命有幾多錢都係假，故相對而言，呢個時候出現股災，其嚴重性也給比下去，反正唔係揸重貨，就唔使太過驚。加上依家全球各主要經濟體幾乎無一幸免，各大央行準備再減息甚至重啟量化寬鬆(QE)來應對經濟衰退危機，市場流動性充裕之下，反而投資者更覺安心！

當然，以目前全球主要貨幣的利息低企，以及債務狀況，再減息的空間，以至於再QE的空間，也許不能與2008年一役同日而語。但當然，未來幾個月，市場流動性只會更加之充足，憧憬亦隨之而來，炒家的特性，就係今朝有酒今朝醉。

呢個局面，也許有兩個啟示。第一就係依家經已處於中短期的最壞時刻，市場經已消化最壞情況，市況尋找到承接，後市毋須太悲觀。第二就係至今大部分人都仲未識得驚，反正瘟疫好，經濟衰退又好，繼續BUY央行減息放水呢招，繼續憧憬放水托住資產價格，股市震盪完又會慢慢上番高位，甚至仲有人大言不慚話香港樓價今年仲會破頂，股市會上番高位云云。

如果係第二個可能性，咁筆者認為，往後接下來的資產泡沫爆破，金融市場震盪，規模可能會係史無前例，皆因如此非理性的市況持續，只會嚴重透支未來，之後的修正必然更痛苦！

到底後市會點走，筆者都沒有水晶球，只係擔心今年美國選舉，特朗普政府在政治考慮下施政，會加大扭曲市場運作，呢個超級資產泡沫，今年中唔爆，今年年尾都可能會爆。試問特朗普的競選對手，點會唔樂見選舉前美國經濟爆煲，反正愈差愈好，免得真的成功當選先嚟爆，要背上世紀黑鑊。

投資者若然自問睇唔通透呢個咁複雜的局面，最實際的做法，係離場自保，戒急用忍！

東網財經專欄作者 帥哥

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