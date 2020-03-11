綠景中國完成交換要約及發行新票據

已發行之新票據包括同步新票據發行之約2.22億美元新票據以及根據交換要約之約2.27億美元新票據，新票據本金總額為4.5億美元。現有票據本金總額約2.27億美元(佔已有效地提交且獲公司接納作交換之未償還現有票據之本金總額約56.85%)已被注銷。

經前述注銷後，現有票據之餘下未償還本金額約為1.72億美元。

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