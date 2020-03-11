綠景中國完成交換要約及發行新票據
2020年03月11日 08:08
東網電視更多新聞短片
綠景中國地產(00095)公布，於周二(10日)，交換要約及同步新票據發行之所有先決條件已獲達成，而交換要約及同步新票據發行已告完成。
已發行之新票據包括同步新票據發行之約2.22億美元新票據以及根據交換要約之約2.27億美元新票據，新票據本金總額為4.5億美元。現有票據本金總額約2.27億美元(佔已有效地提交且獲公司接納作交換之未償還現有票據之本金總額約56.85%)已被注銷。
經前述注銷後，現有票據之餘下未償還本金額約為1.72億美元。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！