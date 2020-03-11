中國趨勢就覆核委員會取消上市決定提司法覆核
2020年03月11日 08:16
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中國趨勢(08171)公布，創業板(GEM)上市覆核委員會認為公司未能維持足夠營運或擁有足夠價值的有形資產和/或根據規則可以證明其潛在價值，足以保證其股份繼續上市的無形資產。因此，覆核委員會決定根據上市規則維持暫停買賣公司股份的決定，並進行取消公司上市。
該公司須通過直接或間接開展足夠營運水平的業務和價值足以支持其經營的資產，來保證股份的繼續上市，以重新遵守上市規則。倘公司未能在12個月的期限屆滿之前做到，聯交所將繼續取消公司上市。
就此，公司認為覆核委員會無視公司依據上市規則作出的答辯意見，特別是無視公司去年營業收入及毛利已有大幅增長而作出上述決定，表示十分震驚及遺憾。公司正諮詢財務顧問及法律顧問，會將該覆核委員會決定提交香港高等法院進行司法覆核，其將於適當時候公告司法復核之進展。
公司股份於周三(11日)上午9時起暫停交易。
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