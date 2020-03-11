新冠肺炎：日澳股曾挫1%　韓股偏軟

投資者憧憬美國將推出刺激經濟政策，以應對新冠肺炎疫情，美股大幅反彈逾4%；惟市場仍憂心疫情發展，亞洲主要股市下跌。

日本日經225指數早段最多下挫208點或1%，低見19,658點。板塊方面，醫療保健及通訊服務股跌逾1%至2%。個股中，山之內製藥跌2.5%，KDDI挫近5%。

南韓首爾綜合指數曾跌13點或0.7%，報1,949點。個股中，韓國電力及斗山重工跌2%至3%，而三星電子亦跌1%。

澳洲悉尼普通股指數一度跌105點或1.7%，報5,890點。板塊方面，工業股跌1.8%，金融股跌2%。個股中，澳洲航空急挫8.5%。

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