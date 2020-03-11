【專家視野】馮宏遠：油市風暴　全球有排震

沙特阿拉伯與俄羅斯爆發石油減價戰，令紐約期油曾冧三成，更令美股自金融海嘯後首次急跌逾7%，再次觸發熔斷機制。

石油是大宗商品市場中最為關鍵的一環，國際油價斷崖式急跌，會波及包括債券和股票等其他資產出現極大波動，今次油價創近30年以來最大的單日跌幅，相信會令不少集中投資能源類資產的金融機構錄得大幅虧損，部分從事高槓桿交易的對沖基金，亦可能因此而面臨倒閉危機。

據過往經驗，雖然股市經過周一大跌「斬倉時刻」之後，短線偏向出現反彈，但假如油價急跌令一些中型，甚至大型基金倒閉，它們持有的資產需要在市場處理，會導致中期沽壓增加。

油價急跌的另一副作用是令高息債券受壓，油企在高息債比例高，美國頁岩油企業債違約風險增加，直接令高息債券發債活動接近冰封，假如此現象持續，未來三至六個月可能出現一連串能源企業倒閉，包括美國頁岩油氣公司、加拿大油砂企業，與全球不少海洋石油勘探的公司，萬一有倒閉潮，相關行業環節例如大宗商品交易商、甚至部分歐洲銀行都可能受波及。現時市場仍憧憬美國會在短期內介入調停石油減價戰，但假如沙特阿拉伯和俄羅斯堅持要打原油價格戰，今年下半年我們或要面對一場規模不少的金融危機，不容忽視。

策略方面，短線環球股市應會反彈，惟受環球疫情及其他因素夾擊，現時基本面與去年有明顯分別，要等美國政府推出有效的防疫政策，及落實對醫療系統支援，美股或會中期喘定。至於中國股市，要留心市場憧憬救市政策如遲遲未落實，「疫情溢價」將難以長久維持。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626