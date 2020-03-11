【市況分析】陳樂怡：需求勢轉弱　手機股審慎

隔晚美股續跌逾兩千點，但美國總統特朗普表示，將會推出重大的經濟措施，以減輕新冠肺炎疫情對經濟的影響，道指期貨收市後倒升。

另方面，歐美亦受新冠肺炎爆發所影響，經濟活動將會放慢，手機需求料會跟隨轉弱。在經濟受壓的背景下，大眾消費趨向審慎，高端手機市場料會首當其衝，手機設備股現階段仍宜審慎。

展望後市，港股通南向資金大幅流入，港股連續兩日淨流入超過80億元，反映投資者選擇於低位吸納，料大市於去年低位24,899點有初步支持。事實上，受到海外疫情惡化及油價急挫所影響，港股近期隨外圍遭受恐慌拋售壓力。

然而，中國疫情率先回穩，加上有穩定經濟政策所支持。當投資情緒回穩時，中資股料率先反彈。投資者宜留意歐洲央行周四舉行議息會議，及該行在減息以外的其他救市舉措。此外，美國於3月10日舉行民主黨初選，涉及六個州份，觀望拜登能否再勝過桑德斯。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626