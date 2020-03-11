【市況分析】陳樂怡：需求勢轉弱 手機股審慎
2020年03月11日 09:00
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隔晚美股續跌逾兩千點，但美國總統特朗普表示，將會推出重大的經濟措施，以減輕新冠肺炎疫情對經濟的影響，道指期貨收市後倒升。
港股周二早段表現反覆，最多跌62點後，收市倒升352點，報25,392點；國指則升168點，報10,153點；大市成交額為1,411億元。避險情緒稍為降溫，金價回吐，山東黃金(01787)跌4.58%，招金礦業(01818)挫6.02%。
手機設備股反彈，舜宇光學（02382)上漲4.9%，瑞聲科技(02018)漲2.9%。不過，中國信息通信研究院公布2月手機出貨數據，內地手機出貨量按年跌56%，跌幅較1月的38.9%進一步加劇。儘管內地工廠逐步復工復產，但疫情對於中國經濟的影響至少持續至本季末。而且手機銷售大減，內地庫存問題值得關注。
另方面，歐美亦受新冠肺炎爆發所影響，經濟活動將會放慢，手機需求料會跟隨轉弱。在經濟受壓的背景下，大眾消費趨向審慎，高端手機市場料會首當其衝，手機設備股現階段仍宜審慎。
展望後市，港股通南向資金大幅流入，港股連續兩日淨流入超過80億元，反映投資者選擇於低位吸納，料大市於去年低位24,899點有初步支持。事實上，受到海外疫情惡化及油價急挫所影響，港股近期隨外圍遭受恐慌拋售壓力。
然而，中國疫情率先回穩，加上有穩定經濟政策所支持。當投資情緒回穩時，中資股料率先反彈。投資者宜留意歐洲央行周四舉行議息會議，及該行在減息以外的其他救市舉措。此外，美國於3月10日舉行民主黨初選，涉及六個州份，觀望拜登能否再勝過桑德斯。
個股方面，中國移動(00941)的內地電信行業整體收入，於去年第四季按年上升3%，升幅加快；其中，移動收入更扭轉之前三個季度按年下跌的趨勢，反映內地電訊市場競爭未有加劇。此外，中移推出5G業務，雖然預料初期規模較細，對今年業績貢獻不大；但估計可於明年提升公司收入和盈利。中移持有大量淨現金，經常性收入強勁，股息率逾5厘，於目前低息環境十分吸引，目標價為63元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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