【大師教路】沈振盈：跌浪暫停 疫情左右後市

雖然內地的新冠肺炎疫情已受控，但在環球各國迅速擴散，引發市場對經濟前景的憂慮。美國聯儲局上周突然減息，令到投資者更加恐慌，美元匯價急挫。至周末期間，因為油組國跟俄羅斯的減產談判破裂，油價暴瀉，更令投資市場恐慌加劇。正所謂：「福無雙至，禍不單行」，因為美國突然減息，及市場憧憬未來加快減息步伐，導致美元匯價一瀉如注。

日圓突然急升，亦是引致全球股市急跌的其中一個原因，因為觸發了「套利交易」(Carry Trade)的拆倉位，導致不少對沖基金要沽資產套現，以償還借來的日圓。過往的經驗，每逢套利交易拆倉，股市的震盪非同小可。而拆倉潮在周一最明顯，當日早上每美元兌日圓急跌至101水平，道指期貨、日股及港股全面下跌，道期更跌停板，令恐慌情緒加劇。而周一道指最終暴瀉逾2,000點，以點數計是史上最大跌幅。

尤幸日圓昨日開始回落，債息及油價亦逐步回升，算是暫時完成今次跌浪，港股亦在早前夜期做了短期底部。港股短期應會出現顯著的反彈，先收復周一的跌幅，樂觀一點會回補27,200的下跌裂口。至於中線走向，則要視乎環球疫情的控制情況而定。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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