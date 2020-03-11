恒指轉跌　中海油挫近3%

道指期貨跌逾400點，港股由升轉跌，恒生指數最新倒跌77點或0.3%，報25,315點；國企指數曾跌54點或0.5%，低見10,098點。

申洲國際領跌近3%，為表現最差藍籌。中國海洋石油跟跌2.8%，拖低大市14點。

重磅股普遍下跌，友邦保險升幅縮至0.6%；滙豐控股升0.1%；中國移動暫無升跌；騰訊跌0.05%；建設銀行跌0.1%；中國平安跌0.7%；香港交易所跌1%。

受減息因素影響，部分地產股有支持，領展房產基金領升1.3%，恒基地產及港鐵齊升0.2%。九龍倉置業及新鴻基地產同跌0.9%。

【09:20】【港股開市】恒指穩升 友邦及滙豐撐市

美股反彈逾4%，道指漲逾千點；港股靠穩，恒生指數高開67點或0.27%，報25,459點；國企指數高開5點或0.05%，報10,158點。

重磅股個別發展，友邦保險升1.8%，已貢獻大市45點；滙豐控股升0.6%至49.2元；中國移動升0.3%；騰訊暫無升跌；建設銀行跌0.7%。

油價反彈，中海油領跌1.4%。

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