A股快報：滬綜指重上3000點　武漢概念股凌厲

滬深三大股指齊高開，滬綜指開市已重上3,000點關，高開5點或0.17%，報3,001點；深成指高開32點或0.29%，報11,436點；創業板指高開9點或0.42%，至2,157點。

武漢概念股升勢凌厲，東湖高新、精倫電子、國創高新、長江通信等集體漲停。

中國人民銀行連續17日不進行逆回購操作，另無逆回購到期。另外，據中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為6.9612，較上日下調223點子，連跌兩日。

上海證交所周二(10日)融資餘額幾無變動，報5,913.9億元人民幣(下同)。

內地傳媒報道，截至周二，深圳A股上市公司達302家，位居全國各大城市第3位；比上海少3家。而北京A股上市公司349家排名榜首。深圳A股上市公司市值8.36萬億元，居全國第2位，僅次於北京。

另外，據悉在目前已披露2019年年報的上市公司中，有17家上市公司的十大流通股股東中出現社保基金，合計持股數量為3.05億股，對應持股市值為63.13億元。在這17隻個股中，社保基金持倉市值較高的是平安銀行和中興通訊。

至於A股房企和赴港上市內房股中，共有56家公司已發布2019年業績，其中29家按年錄得增長。A股房企表現整體優於赴港內房股。多數業績向好公司報告期內積極擴張，資產、負債總額均進一步擴大，但通過財務優化方式，扣除預收款項後的資產負債率得以降低。

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