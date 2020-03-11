港股格局：陳政深籲增持現金及黃金

恒指周三早間走勢反覆，未有跟隨美股隔夜急升。

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，雖然美國總統特朗普稱會推出抗疫紓困措施，但市場如何解讀仍需時間觀察，隔夜美股急升或只是急跌過後的技術反彈，底位尚未確立，在投資者信心未恢復下，港股周三早間顯然反彈乏力，25,500點水平的阻力頗大，且期指亦正拉低大市。

他續指，現時投資組合不宜運用孖展，現金水平應至少提升到一至兩成。而當國際金價仍處每安士1,700美元之下(紐約期金約處1,660美元水平)，投資者仍可收集，但不建議選擇還會受其他因素影響的金礦股。

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