【即市分析】舜宇光學120元支持不容有失
2020年03月11日 10:00
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東網財經專欄作者桃桃：受惠5G換機潮的舜宇光學(02382)，2月份的出貨量表現不俗，當中手機鏡頭出貨量按年增加48%。高盛發表報告指出，舜宇表現跑贏大市，手機鏡頭出貨量符合預期，予其目標價150元及「買入」評級。
睇走勢，該股早前營造雙頂向下，惟跌至頸線位置120元就跌唔落，過去一個月股價大致於120至137元上落，博反彈短線阻力仍圶140元，確認跌穿120元須嚴守止蝕。
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