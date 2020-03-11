新冠肺炎：聯合航空料收入暴跌70%　未來續大削航班

新冠肺炎重挫美國聯合航空，公司未來數月收入恐將快速下滑，料4及5月分別跌70%，而6月挫60%。公司候任行政總裁Scott Kirby表示，公司正為包括整個夏天的預訂量下降在內的最差情況作準備。

公司指出，過去幾日其於美國國內需求暴跌70%，另預期因受疫情影響，旅客多選擇留在家中不外遊，未來幾個月將大幅削減航班。事實上，公司的淨預訂量(包括新預訂量減去取消訂單)在亞洲和歐洲已經重創。美國國內淨預訂量下挫70%，總預訂量下跌25%。

Kirby透露，料將5月的航班削減20%，其後每個月的航班降幅將至少相同，甚至更大，直至看到需求有回升的迹象為止。公司今年計劃減少超過1/3的資本開支，至45億美元。

美國航空業因疫情而經歷自911恐怖襲擊以來最大的危機，除聯合航空要削減航班外，達美航空和美國航空此前亦表示正在凍結招聘和加薪，並要求部分員工採取自願的無薪休假。而隨着疫情在美國和歐洲的擴散，航空公司的航班需求急劇下降，促使旅客紛紛取消商務旅行和休閒旅行。

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