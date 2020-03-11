【大行報告】瑞銀汪濤：再降今年中國GDP增長預測至4.8%

瑞銀投資研究部亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤發表研究報告，再次下調今年內地生產總值(GDP)增長預測至4.8%，主要是內地復工進度較預期為慢。

報告指出，過去幾周中國內地的新冠肺炎新增病例持續下降。自2月中旬以來，政府陸續放鬆交通管制，並要求有序復工複產。不過，即使最近復工步伐有所提速，但整體進度依然較慢——該行估計1至2月整體經濟活動收縮，3月可能也難以完全恢復常態。綜合考慮，該行最新預期一季度GDP環比下跌8.5%(季調後環比折年增速)，同比增速可能僅2%(比該行在疫情爆發前的預測低4個百分點)。

【二至四季度經濟活動或大幅反彈】

疫情在海外快速擴散，以及石油價格大幅下挫，均拖累全球經濟走弱。在內地疫情得到控制後，該行預計此前被抑制的需求將得以釋放，推動GDP增長速環比大幅反彈(預計二、三季度季調後環比折年增長率分別為16%和12%)，這受益於財政政策支持(預計規模超過GDP的2%)和貨幣信貸政策的進一步放鬆。不過，該行認為二、三季度的反彈無法完全彌補一季度的缺口，全年GDP增速可能放緩至4.8%，但2021年GDP增速有望反彈至6.2%。

【新預測面臨的風險偏下行】

在樂觀情形下，若政策支持力度明顯強於該行的預期、或政府大幅刺激房地產市場。同時，外部環境較為溫和，那麼今年GDP增速仍可能達到5.5%。但該行的預測風險更偏下行。一季度整體經濟下行幅度可能超預期，同比可能零增長或收縮。

此外，如果疫情大幅擴散和油價長期處於低位衝擊全球需求，則二季度GDP增長的反彈幅度也可能不及預期。在上述情形下，該行預計今年全年GDP增速可能放緩至4%以下。在更悲觀的情形下，肺炎可能變為全球性的流行病，即使政府加大政策支持力度，今年全年GDP增長仍可能放緩至3%左右。在上述兩種悲觀情形下，2021年GDP增速均有望反彈至6.5%以上。

【人民幣兌美元匯率平穩】

儘管整體經濟面臨下行壓力、貨幣政策可能進一步放鬆，但該行依然預計人民幣對美元匯率企穩於7左右。中國人民銀行承諾保持人民幣匯率基本穩定，其他主要經濟體貨幣政策放鬆，以及中國經常帳戶順差可能小幅擴大，這些因素都應能為人民幣匯率提供一定支撐。在新預測情形下，該行預計，出境遊大幅減少，令今年服務貿易赤字收窄1,500億美元，而全球大宗商品價格走低也有助於支撐貨物貿易順差。在各種預測情形下，預計人民幣對美元匯率保持大致平穩。

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