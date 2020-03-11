穆迪維持滙豐A2的高級債務評級　展望維持負面

穆迪副總裁Alessandro Roccati指出，2月18日滙控宣布其多年來最徹底的改革。給予其負面的展望評級，主要反映集團宣布在歐洲和美國重新定位，管理層無法控制的外部因素可能會帶來比目前預期更大的執行風險。

同時，穆迪認為滙控在2020年及2021年盈利能力將下降；以及與任命常任首席執行官有關的不確定性。此外，這反映出因香港和該地區其他地區的經營環境更加困難，亞洲資產質量和盈利能力面臨壓力。

不過，若長期執行得當的話，業務重新定位可能會令團隊更集中，更精簡，並達致更有效的資本分配和更高的盈利能力。

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