穆迪維持滙豐A2的高級債務評級 展望維持負面
2020年03月11日 10:22
東網電視更多新聞短片
國際評級公司—穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service，Moody's)確認滙豐控股(00005)的評級，包括該集團A2的長期高級無擔保債務評級及其獨立的基準信用評估(B2)，並維持負面展望。
穆迪副總裁Alessandro Roccati指出，2月18日滙控宣布其多年來最徹底的改革。給予其負面的展望評級，主要反映集團宣布在歐洲和美國重新定位，管理層無法控制的外部因素可能會帶來比目前預期更大的執行風險。
同時，穆迪認為滙控在2020年及2021年盈利能力將下降；以及與任命常任首席執行官有關的不確定性。此外，這反映出因香港和該地區其他地區的經營環境更加困難，亞洲資產質量和盈利能力面臨壓力。
不過，若長期執行得當的話，業務重新定位可能會令團隊更集中，更精簡，並達致更有效的資本分配和更高的盈利能力。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！