【專家點評】麥嘉嘉：中國聯塑受惠基建及城鎮化

美國政府醞釀救市行動，特朗普擬年內將美國薪俸稅率降至零以紓緩疫情衝擊，美股低位反彈，其中道指急升逾千點，並以接近全日最高位收市，而10年期國債亦回升至0.74厘水平。恐慌指數VIX雖回落至47.3，但仍處於偏高水平，反映避險情緒仍然主導市場，風險資產面對的沽售壓力仍大。技術上，道指及標普500指數月線已從年初高位回挫近19%，逼近兩成，陷技術性熊市。料美股波動性持續。

A股過去一個月表現顯著跑贏外圍股市，主要受政策力度大所支持，加上國家領導人到達武漢視察，反映內地疫情已經受控，全國復工復課進度料會加快，料A股對外資的吸引力仍大，原因包括估值處於較低水平及中國對疫情的管控優於海外。另外，人行已連續17日未進行公開市場逆回購操作，而對上一次進行MLF操作為2月17日，同時並下調操作利率1個百分點至3.15%。預料人行將再透過調整MLF利率，以引導貸款市場報價利率(LPR)下降。

日線圖上，恒指重上2018年以來的長期上升軌，14日RSI反彈至34，恒指波幅指數回至35，短線宜守穩25,000關並回補周一下跌裂口。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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