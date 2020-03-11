港股格局：林嘉麒料恒指或再試底
2020年03月11日 10:40
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宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒稱，受新冠肺炎疫情困擾，港股暫未有方向，有可能再試底。他預計周內恒指會在25,000點至26,000點徘徊，所以投資者只宜短炒波幅。
他續說，美股經歷血洗星期一之後，周二反彈，但這上升動力緣於市場憧憬各國推出刺激措施，以紓緩疫情對經濟的衝擊，而並非是疫情放緩，所以投資者仍要密切關注疫症在美國擴散的情況，對股市的影響。
他看好5G設備股及物管股短線跑贏大市，建議投資者留意京信通信(02342)、中國通信服務(00552)、雅生活服務(03319)及保利物業(06049)，若分別回調至3.28元、5.90元、34元及66.4元時追入。但他提醒，港股有可能再試底，一旦恒指跌穿25,000點，就要沽貨先。
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