港股格局：林嘉麒料恒指或再試底

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒稱，受新冠肺炎疫情困擾，港股暫未有方向，有可能再試底。他預計周內恒指會在25,000點至26,000點徘徊，所以投資者只宜短炒波幅。

他續說，美股經歷血洗星期一之後，周二反彈，但這上升動力緣於市場憧憬各國推出刺激措施，以紓緩疫情對經濟的衝擊，而並非是疫情放緩，所以投資者仍要密切關注疫症在美國擴散的情況，對股市的影響。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626