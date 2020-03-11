新冠肺炎：港2月中小企動向指數破底　零售飲食業重創

香港政府統計處公布，2020年2月中小型企業業務狀況統計調查。

受到新冠肺炎疫情爆發的不利影響，商業活動普遍低迷，中小企業務收益的現時動向指數從1月的44.1大幅下滑至2月的20.3，為有紀錄以來新低。當中，零售業更由1月的45.1大跌至2月的16.6；飲食業亦自1月的47大跌至2月的13.1。僱用人數動向指數從1月的49.2下跌至2月的47.1，反映勞動市場需求疲弱。

在業務前景方面，未來一個月的業務收益展望動向指數在2月為36.7，較1月的45.5顯著下跌。這顯示中小企對營商環境不確定情況的悲觀情緒，特別是新冠肺炎疫情的演變。進出口貿易的新訂單展望動向指數從1月48.4大幅下跌至2月的39.3，反映疲弱的經濟趨勢。另一方面，在2月受訪的中小企中約有5.9%報稱有信貸需求，略高於1月的5.8%。

「中小型企業業務狀況按月統計調查」旨在於最短時間內就中小型企業的短期業務狀況提供快捷的參考。這項統計調查從香港各選定行業內約600間中小企的固定樣本搜集他們的意見，受訪者在提供意見時已撇除受正常季節性變動的影響。「現時動向指數」反映目前的業務情況與上月比較；而「展望動向指數」則反映預期未來一個月。

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