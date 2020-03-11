港股格局：張智威指後市主要支持在24385點
2020年03月11日 10:49
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信誠證券聯席董事張智威指出，美股過去數日大幅波動，港股似乎未有太跟隨美股走勢，原因在於美股在新冠肺炎疫情爆發以來，一直未有反映相關因素，現時只是「追跌」。不過，恒指近日跌穿三底支持約兩萬六水平，投資者要有心理準備港股有機會再落，下一主要支持在100月線約24,385點，上方阻力在兩萬六水平。部署上，可趁大市調整至合理水平，分段吸納優質股。
早前油組(OPEC)與俄羅斯減產談判破裂，沙特旋即掀減價戰，逼俄羅斯重返談判桌，結果俄羅斯軟化，表示不排除與油組恢復合作。張相信雙方有機會達成協議，因為油價大跌對雙方都冇好處。至於油股方面，「三桶油」以中海油(00883)最緊貼油價，為博反彈的不俗選擇。而就基本因素而言，中石化(00386)主要從事下游業務，受油價大跌影響不大，現價估值不高，且周息率吸引，亦值得考慮。
張智威又指，友邦保險(01299)將於周四(12日)公布去年度業績，市場普遍預期其去年新業務價值增逾8%，但同時關注2020年受疫情影響，盈利會否受影響。他認為，友邦過去數年業務增長及盈利表現出色，為優質藍籌之一，有意買入的投資者不妨在72.5元樓下吸納，中長線而言，股價有機會上返80元。
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