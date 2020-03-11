港股格局：張智威指後市主要支持在24385點

信誠證券聯席董事張智威指出，美股過去數日大幅波動，港股似乎未有太跟隨美股走勢，原因在於美股在新冠肺炎疫情爆發以來，一直未有反映相關因素，現時只是「追跌」。不過，恒指近日跌穿三底支持約兩萬六水平，投資者要有心理準備港股有機會再落，下一主要支持在100月線約24,385點，上方阻力在兩萬六水平。部署上，可趁大市調整至合理水平，分段吸納優質股。

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