歐央行會議一波三折　分析指減息看法分歧

歐洲央行為期兩日的管理委員會政策會議將於當地時間周三(11日)開始，市場正密切關注會議決定對新冠肺炎會作出如何反應。惟由於疫情於全球擴散，令部分央行行長無法出遊，相信討論如何應對疫情爆發的政策會議將變得更為棘手。

消息稱，部分央行行長還未決定是否要親自出席會議。不過，目前至少有5位央行行長決定將通過電話會議的方式參與是次會議，而不會親自前往德國法蘭克福。其中包括意大利央行行長Ignazio Visco，因為意大利已宣布全國封城措施。至於拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞和葡萄牙的央行也都表示，其行長將遠程參與討論。

疫情爆發導致供應鏈關閉，擾亂出遊之餘，亦嚴重打擊經濟。加上沙特阿拉伯與俄羅斯之間的石油價格戰加劇緊張局勢，並將給通脹帶來下行壓力，而歐元區通脹已遠低於歐洲央行的目標。

市場憧憬歐洲央行政策會議將宣布下調存款利率0.1厘，不過高盛分析師Jernej Omahen認為，減息只會進一步打擊銀行業的盈利能力，並在壓力時期降低其韌性，但長遠而言將加強銀行系統，給予銀行長期貸款的更優惠條款，確保為企業提供充足的資金。另預期，央行有可能會發出「信號」，增加免於負利率的部分銀行存款。

然而，分析對歐洲央行是否下調存款利率的看法存在分歧。部分預測央行將增加買債，並可能採取措施將流動資金導向陷入困境的小企業。又認為，長期貸款的更好條款將推動銀行建立流動性緩衝，並消除融資展期的風險，央行應引入激勵措施讓所有銀行而不僅是有需要的銀行參加有關項目。

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