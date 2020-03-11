港元拆息︰1個月回升至1.1厘
2020年03月11日 11:18
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.68厘；1星期企0.79厘水平；與樓按相關的1個月回漲至1.1厘；3個月跌至1.32厘。
11/3/2020
隔夜 0.68560厘
1星期 0.79179厘
2星期 0.87173厘
1個月 1.10732厘
2個月 1.23917厘
3個月 1.32494厘
6個月 1.39346厘
12個月 1.46976厘
10/3/2020
隔夜 0.67631厘
1星期 0.79506厘
2星期 0.84107厘
1個月 1.08018厘
2個月 1.24881厘
3個月 1.33446厘
6個月 1.41732厘
12個月 1.49625厘
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