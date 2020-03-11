港元拆息︰1個月回升至1.1厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.68厘；1星期企0.79厘水平；與樓按相關的1個月回漲至1.1厘；3個月跌至1.32厘。

11/3/2020

隔夜 0.68560厘

1星期 0.79179厘

2星期 0.87173厘

1個月 1.10732厘

2個月 1.23917厘

3個月 1.32494厘

6個月 1.39346厘

12個月 1.46976厘

10/3/2020

隔夜 0.67631厘

1星期 0.79506厘

2星期 0.84107厘

1個月 1.08018厘

2個月 1.24881厘

3個月 1.33446厘

6個月 1.41732厘

12個月 1.49625厘

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